Любимый повар. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Любимый повар. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Любимый повар. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

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О книге

27-летний Александр Марципанов соврал понравившейся девушке Маргарите Дятловой, что он финансовый аналитик. Отношения вскоре переросли в серьезный роман, Маргарита забеременела. И Александр не смог признаться ей в своей лжи. Познакомившись с родителями невесты, Александр узнал, что отец Маргариты Сергей Львович экономист, а для ее матери, Екатерины Валерьевны, важно, чтобы будущий зять имел престижную профессию. Александр снова не решился открыть свою тайну. На работе у Александра в ресторане была официантка, Валентина Пескова, которая втайне любила его. Она подстроила встречу Александра и Маргариты с ее матерью. Разразился скандал. Александра прогнали. Валентина решила объясниться с Александром, их увидел Сергей Львович, который пришел, чтобы поддержать будущего зятя. Сергей Львович истолковал ситуацию по-своему и сообщил обо всем дочери. Маргарита окончательно порвала отношения с Александром. Однако, благодаря советам психоаналитика, Александр смог добиться у Маргариты прощения и заставил ее поверить в искренность его любви.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
31 мин / 00:31

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