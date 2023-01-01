Любимый мужчина. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

34-летняя Светлана Макарова надеялась на простое женское счастье со школьным учителем – Вениамином, когда неожиданно к ней с детьми решил вернуться бывший муж – Григорий, который два года не напоминал о себе. Психоаналитик посоветовал не пытаться вставать между бывшим мужем и детьми. Светлана решила последовать ему, вскоре Вениамин сделал ей предложение. Светлана разрешила Вениамину переехать к ним с детьми. Дети, которым теперь никакой другой отец, кроме родного был не нужен – устроили молчаливый бунт, Вениамин начало вести себя с детьми жестко, считая, что Светлана их разбаловала. Вскоре Григорий едва не избил Вениамина, он утверждал, что Вениамин, пока Светланы не было дома, дал пощечину старшей дочери Светланы. Инцидент разрешился быстро – дочь призналась, что так хотела вернуть отца, что все придумала, только Светлана, наконец, поняла, что дети не будут счастливы, если она выйдет замуж за Вениамина. Светлана прогнала Вениамина и поверила, наконец, словам бывшего мужа о том, что он любил только Светлану с детьми и очень хотел вернуть семью.



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