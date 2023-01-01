Любимые цветы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Ольга несколько лет сидела дома и занималась воспитанием дочери. Когда та выросла и поступила в университет в другом городе, Ольга оказалась не у дел. Поэтому она обрадовалась предложению мужа поработать главным бухгалтером в его компании. Но совместная работа супругов не заладилась. Ольге казалось, что бизнес организован неправильно, поэтому она постоянно конфликтовала с Александром. Эти конфликты перенеслись и в семью. В итоге Ольга решила найти новую работу, что с успехом и сделала. Александру пришлось взять себе нового главного бухгалтера Валерию. Валерия сразу не понравилась Ольге. Она показалась ей слишком легкомысленной, на что она обратила внимание мужа. Однако Александр не только взял Валерию на работу, но и всерьёз ею увлёкся. Ольга не хотела верить тому, что её брак под угрозой. Она делала вид, что ничего не происходит, пыталась верить оправданиям Александра. Но чтобы развеять свои сомнения в верности мужа, Ольга встречается с Валерией, от которой узнаёт, что у неё с Александром действительно был роман. Причём, начался он по инициативе Александра, флиртовавшего с ней ещё до их совместной работы, а закончился по желанию Валерии, посчитавшей его неперспективным. Ольга откровенно говорит с мужем о том, что произошло, после чего Александр уходит из дома, мотивируя это тем, что ему надоела рутина. Ольга в отчаянии, ведь она считала причиной своих бед только Валерию. О том, что Александр ушёл от неё, она не признаётся даже дочери. Первым человеком, с которым она смогла поделиться своей бедой, оказался бывший однокурсник Сергей, с которым она не виделась долгие годы. Сергей недавно потерял жену, поэтому у него с Ольгой оказалось много общего. Ольга и Сергей часто встречаются. Ольга замечает, что он испытывает к ней нечто большее, чем просто дружеские отношения. Александр начинает ревновать жену. Он был всегда уверен, что она никуда не денется. Ольге приходится выбирать между двумя мужчинами, и она это делает, прислушиваясь к голосу сердца. Ольга и Александр пробуют начать всё с начала.



Любимые цветы слушать на видеосервисе Wink.