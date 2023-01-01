WinkАудиокнигиЛюби меня меньше. Светлана Слижен
Люби меня меньше. Светлана Слижен (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Любовные романы551 мин16+
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Сюжет
Жизнь Натальи – сплошные праздники, которые она организует для других, но самой ей не до веселья. Доверчивая, мягкая, она всегда любит до безумия, полностью растворяясь в мужчине. Ах, как же это желанно! Но нужно ли? Безопасно ли? Вот уже в который раз жизнь намекает Наталье: не теряй голову, будь самодостаточной! Да разве разберешься сразу в этих намеках? Но однажды под угрозой оказывается не только жизнь Натальи, но и благополучие ее близких. И тогда на помощь к ней приходят подруги. Они втягивают Наталью в рискованную авантюру, которая должна, по их мнению, в корне изменить и Наташину судьбу, и ее характер…
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