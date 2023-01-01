Лягушка в кипятке. Анжелика Москвитина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пять разных судеб и одна общая на всех истина: «Твоя жизнь – это результат принятых тобой решений!» Новый сборник правдивых историй Анжелики Москвитиной о том, что сильными становятся, а не рождаются. Когда привычный и безопасный мир разваливается и надеяться остается только на себя, пути два: сдаться или принять бой. Пять новелл перенесут вас в мир женщин, сумевших добиться счастья вопреки всему.



Лягушка в кипятке слушать на видеосервисе Wink.