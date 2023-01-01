Львы Сицилии. Сага о Флорио. Стефания Аучи (книга, 2020) слушать онлайн

Грандиозный, масштабный роман, основанный на истории реально существовавшей влиятельной семьи на Сицилии, и полюбившийся тысячам читателей не только за захватывающее повествование, но и за изумительно переданный дух сицилийской жизни на рубеже двух столетий. В 1799 году после землетрясения на Калабрии семья Флорио переезжают в Палермо. Два брата, Паоло и Иньяцио, начинают строить свою империю в далеко не самом гостеприимном городе. Жизненные трудности и переменчивость окружающего мира вдохновляют предприимчивых братьев искать новые ходы и придумывать технологии. И спустя время Флорио становятся теми, кто управляет всем, чем так богата Сицилия: специями, тканями, вином, тунцом и пароходами. Это история о силе и страсти, о мести и тяжелом труде, когда взлет и падение подкрепляются желанием быть чем-то гораздо большим. «История о любви, мечтах, предательстве и упорном труде в романе, полном жизненных вибраций». – Marie Claire



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