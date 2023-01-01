Луншоты. Как взращивать безумные идеи, которые выигрывают войны, лечат болезни и меняют мир. Сафи Бэколл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как думаете, почему стартапы выстреливают быстрее и чаще технологических гигантов? Ведь у последних обычно есть средства и возможности, а у первых — часто только смахивающий на безумие энтузиазм?

Сафи Бэколл, физик и предприниматель из сферы биотехнологий, придумал понятие «луншоты» (loonshot, от англ. longshot — высокий риск, далекая перспектива и loon — сумасшедший). Луншоты — прорывные идеи, в которые сначала никто не верит, а потом они переворачивают мир.

В своей книге о луншотах Сафи Бэколл отвечает на вопрос: почему одни, как Apple, остаются на переднем крае инноваций долгие годы, а другие, как IBM, идут ко дну, хотя Послушайте аудиосаммари, чтобы разобраться, почему так важно поддерживать баланс между инь и ян любой компании — луншотами и устойчивым, серийным производством между творцами-инноваторами и солдатами-исполнителями.



Луншоты слушать на видеосервисе Wink.