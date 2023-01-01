Лунный календарь славянской ведуньи. Евдокия Ладинец
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Лунный календарь славянской ведуньи. Евдокия Ладинец

Лунный календарь славянской ведуньи. Евдокия Ладинец (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Эзотерика16+

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Сюжет

В книге Евдокии Ладинец «Лунный календарь славянской ведуньи» подробно рассказано о символике и особенностях каждого лунного дня. Из этой книги вы узнаете о подходящих ритуалах, о влиянии на жизнь, здоровье, женскую красоту, соответствующих каждому лунному дню. С помощью календаря сможете выбрать лучшее время для торжества и свадьбы. Читайте и наполняйтесь ценными знаниями.

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