Лунная долина. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцатый том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона (1876-1916) включает в себя роман-утопию «Лунная долина». В романе, являющимся самым большим произведением писателя показан уход главных героев из жестокого и беспощадного мира в Лунную долину, где человек может свободно жить в гармонии с окружающим миром и самим собой. – Несомненно, – продолжал Бэрт.– В этом вся суть. А мы выпустили дело из рук, дали себя обобрать. Мы не умели играть краплеными картами, как это делали другие. Мы дали себя надуть – и проиграли. Да и времена уже теперь изменились. С тех пор люди разделились на волков и овец: овцы только работали, волки – пожирали. Они пожрали фермы, копи, фабрики и заводы, а теперь принялись и за правительственную власть. Мы, белые, мы – потомки людей, которые были слишком заняты работой, чтобы стоять на страже своих интересов. И мы проиграли. С нас содрали шкуру. Понимаете?



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