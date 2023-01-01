Лукія Голова робіткому. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

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Аудіокнига з новелою «Лукія, голова робіткому» із роману Олеся Гончара «Тронка». Важка доля жінки, особливо на тлі двох воєн, які прокотилися таврійськими степами минулого століття. Вони позабирали багато чоловіків, і жінки вимушені були звалювати всі складнощі буденного життя на власні плечі. І головне для них залишалося – це підняти самотужки на ноги дітей. А ще виховати справжніх людей. А для цього слід було мати характер. Такий, що дозволив протистояти репресивній машині. Хай і на побутовому рівні. Адже за витівку молодих хлопців використати радіоприймач для передачі слів кохання дівчині, в ті часи могли потягнути дуже кепські наслідки. А Лукія не побоялася піти наперекір намаганням місцевого міліціонера спробувати дати хід такій «Справі» на підлітків. Втім все Ви почуєте у новелі «Лукія, голова робіткому» із роману Олеся Гончара «Тронка». Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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