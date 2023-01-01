Лука Модрич. Автобиография. Лука Модрич,Роберт Маттеони (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Лука Модрич – лучший хорватский футболист в XXI веке, один из самых зрелищных и полезных хавбеков мира, признанный лучшим игроком планеты в 2018 году. Хорват является эталоном игры в полузащите, ведь Модрич успевает везде: он, как дирижер, прекрасно управляет атаками своей команды, а в защите никогда не уступает своему оппоненту, несмотря на скромные габариты. В Хорватии он уже давно стал живой легендой. Автобиография Модрича – это история, как великий талант благодаря бесстрашию и неуступчивости становится лицом хорватского народа и своей маленькой страны. Став беженцем в шестилетнем возрасте и ощутив все тягости войны, Лука дорос до уровня лучшего игрока мира и выступает на самых известных футбольных стадионах.



Лука Модрич слушать на видеосервисе Wink.