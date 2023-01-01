Лучший друг. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Лучший друг. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Лучший друг. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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О книге

Люба Снегирева случайно видит, как незнакомец вручает ее дочери Даше деньги, и приходит к выводу, что дочь занимается проституцией. В отчаянии Люба обращается к психоаналитику. В результате работы выясняется, что у Даши есть некий таинственный друг, который помогает ей. Все усилия Любы вывести дочь на откровенность ни к чему не приводят. И только психоаналитику удается раскрыть тайну и восстановить гармонию в семье…

Лучший друг слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология

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