Лучшие зарубежные произведения на немецком языке. Уровень Mittelstufe I. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В сборнике представлены лучшие рассказы знаменитых немецких и австрийских писателей: Генриха фон Клейста, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Стефана Цвейга, Артура Шницлера, Адельберта фон Шамиссо. Рассказы предназначены для изучающих немецкий язык и адаптированы для слушателей, владеющих языком на уровне Mittelstufe I.



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