WinkАудиокнигиЛучшие зарубежные произведения на немецком языке. Уровень Mittelstufe I. Коллектив авторов
Лучшие зарубежные произведения на немецком языке. Уровень Mittelstufe I. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Рассказы, Классика286 мин12+
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Сюжет
В сборнике представлены лучшие рассказы знаменитых немецких и австрийских писателей: Генриха фон Клейста, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Стефана Цвейга, Артура Шницлера, Адельберта фон Шамиссо. Рассказы предназначены для изучающих немецкий язык и адаптированы для слушателей, владеющих языком на уровне Mittelstufe I.
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