Лучшие рассказы. Выпуск 2. Аркадий и Борис Стругацкие (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аркадий Натанович и Борис Натанович Стругацкие – классики современной научной и социальной фантастики. Произведения Стругацких издавались в переводах на 42 языках в 33 странах мира. На русском языке вышло четыре полных собрания их сочинений. Содержание аудиокниги: Бедные злые люди Частные пр�едположения Первые люди на первом плоту Забытый эксперимент



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