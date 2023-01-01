Лучшие психотехники влияния. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто из вас не испытывал разочарования, когда не смог продать товар, конструктивно решить конфликт, эффективно провести деловые переговоры? Всегда ли вы можете попросить в долг так, чтобы вам не отказали, или убедить человека вернуть долг? Умеете ли вы торговаться, устраиваться на работу или увольнять? Мы все живем в мире людей, и только владея искусством влияния на людей, вы можете добиться успеха. В этой книге представлены и объясняются приемы, которые используют в своей работе психологи, телеведущие, продавцы, ораторы, следователи. Автор учит приемам психоподавления, способам психологического манипулирования, которые призваны помочь вам научиться выживать в жестоком мире, защищать себя и своих близких, сохраняя свое достоинство. Сегодня убивают не только пулями и ножами. Словесных киллеров развелось предостаточно. Так возьмите же в руки психологическое оружие. Используйте эту книгу как руководство к действию, и вы не пожалеете.



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