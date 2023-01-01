Лучше не с тобой. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Однажды вечером Тамара увидела на спине мужа Алексея, зацепившиеся за подтяжки, женские трусики. Не смотря на то, что супруг объяснил появление женского белья в своих подтяжках чьей-то злой шуткой, Тамара поняла, что у Алексея есть любовница. Она не ошиблась, пассию Алексея звали Оксаной. Тамара не смогла смириться с изменой супруга и ушла от него. Жить ей было негде, и она решила остановиться в квартире у сына. Но, едва войдя в его квартиру, Тамара обнаружила незнакомого мужчину. Как выяснилось, это был Виктор – коллега сына Тамары, приехавший из другого города в длительную командировку. Тамара рассказала ему о том, что произошло у них с мужем, она не хотела беспокоить Виктора поисками новой квартиры и предложила ему остаться. Так Тамара и Виктор оказались под одной крышей. Они быстро нашли общий язык и понравились друг другу. Вскоре она поняла, что Виктор не против более серьезных отношений, но сама Тамара не была к ним готова. Как-то она зашла в свою бывшую квартиру и увидела в ней Оксану. Молодая женщина, судя по внешнему виду, должна была вот-вот родить. Тамара поняла, что обратного пути нет, она навсегда потеряла мужа. Вскоре после родов Оксаны, Тамара вновь побывала в своей квартире. Разозлившись, она потребовала, чтобы Алексей освободил жилплощадь, которая досталась ей по наследству. Это заявление роковым образом повлияло на отношения Оксаны и Алексея. Как Тамара и подозревала, Оксане нужен был вовсе не Алексей, а квартира. Однажды Оксана сбежала, оставив ребенка любовнику. А между тем, Виктор, питая чувства к Тамаре, все чаще намекал ей на то, что хотел бы чего-то более серьезного. Однажды он сообщил ей, что ему предложили остаться в родном городе Тамары, мало того, Виктору выделили служебную жилплощадь. Он предложил Тамаре переехать туда вместе. Она понимала, что Виктор стал бы для нее надежным плечом, но мысли об Алексее не оставляли Тамару. Как-то она пришла к нему и увидела, что бывший муж мучается один с новорожденным младенцем. Тамара стала помогать Алексею, а вскоре вернулась домой. Когда муж попросил у нее прощения, она объяснила, что не простила его и вернулась ради ребенка. Но где-то в глубине души Тамара была счастлива, что вновь воссоединилась с мужем.



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