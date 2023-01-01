Лучшая команда побеждает. Постройте свой бизнес на основе интеллектуального найма. Адам Робинсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

КАК СОКРАТИТЬ РИСКИ РЕКРУТИНГА И ПРОГНОЗИРОВАТЬ УСПЕХ? НОВЫЙ ВЗГЛЯД. В своей книге Адам Робинсон предлагает проверенный и крайне эффективный метод рекрутинга новых сотрудников. Он показывает, как переосмыслить процесс поиска, оценки и найма оптимальных кандидатов. НОВЫЙ МЕТОД. Робинсон, профессиональный рекрутер с двадцатилетним стажем, покажет вам:как составить профиль должности для оценки рисковкак составить оценочную карту кандидатакак оценивать основные компетенции кандидатакак задавать правильные вопросы, чтобы собрать исчерпывающую информацию во время собеседованиякак сделать кандидату предложение, от которого он не сможет отказаться. ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Следуя процессу, который предлагает Робинсон, вы сможете исключить домысли и догадки и сформировать команду, которая привнесет ценный вклад в культуру вашей компании и окажет позитивное влияние на итоговые финансовые результаты.



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