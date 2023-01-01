Ложь во спасение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ложь во спасение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ложь во спасение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство16+

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Сюжет

Нина Викторовна давно чувствовала, что многое в жизни ее дочери закрыто для нее иногда ложью, иногда недоговоренностью. Когда же дочь отказалась ее познакомить со своим женихом, Нина Викторовна совсем испугалась, что потеряет ее. Она обратилась к психоаналитику за консультацией, но не послушалась его рекомендаций, а решила надавить на дочь так сильно, как только могла, чтобы та рассказала ей, наконец, правду. Это привело к тому, что Нина Викторовна узнала, что жених дочери уже женат и что сама дочь ее давно обманывала и насчет учебы, и насчет работы. Нина Викторовна не учла только одного, что ее давление на дочь приведет к плачевным результатам. Свою ошибку она поняла только, когда дочь, чтобы не рассказывать матери правду, перерезала себе вены и чуть не умерла. Получится ли восстановить у Нины Викторовны прежние отношения с дочерью? И где она ошиблась в воспитании? С этими вопросами Нина Викторовна пришла к психоаналитику. Он объяснил ей, что дочь очень боялась обмануть ожидания матери, но в то же время не могла выполнить ее требования. Узнав об этом, Нина Викторовна решила строить отношения с дочерью по-новому.

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