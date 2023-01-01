Ложь во спасение. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Нина Викторовна давно чувствовала, что многое в жизни ее дочери закрыто для нее иногда ложью, иногда недоговоренностью. Когда же дочь отказалась ее познакомить со своим женихом, Нина Викторовна совсем испугалась, что потеряет ее. Она обратилась к психоаналитику за консультацией, но не послушалась его рекомендаций, а решила надавить на дочь так сильно, как только могла, чтобы та рассказала ей, наконец, правду. Это привело к тому, что Нина Викторовна узнала, что жених дочери уже женат и что сама дочь ее давно обманывала и насчет учебы, и насчет работы. Нина Викторовна не учла только одного, что ее давление на дочь приведет к плачевным результатам. Свою ошибку она поняла только, когда дочь, чтобы не рассказывать матери правду, перерезала себе вены и чуть не умерла. Получится ли восстановить у Нины Викторовны прежние отношения с дочерью? И где она ошиблась в воспитании? С этими вопросами Нина Викторовна пришла к психоаналитику. Он объяснил ей, что дочь очень боялась обмануть ожидания матери, но в то же время не могла выполнить ее требования. Узнав об этом, Нина Викторовна решила строить отношения с дочерью по-новому.



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