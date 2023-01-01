ЛОЖЬ. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Переехавшая к мужу Татьяна Андрюшина сталкивается с полным непониманием со стороны свекрови. Из-за разрастающегося конфликта с матерью Петра семейная жизнь Татьяны превращается в один сплошной скандал. Не прислушавшись к совету психоаналитика, Татьяна выстраивает цепь манипуляций, строящ�ихся исключительно на лжи. Татьяна обманом провоцирует конфликт Петра с матерью. В результате свекровь Татьяны оказывается в больнице, а муж от нее уходит. Только благодаря помощи психоаналитика Татьяна начинает понимать, что невозможно построить отношения при помощи лжи и обмана…



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