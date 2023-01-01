Ловушка времени. Мария Эльф (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Успешный московский адвокат Александр Романов волею судьбы оказывается в начале XVIII века. Местная жизнь поражает его удивительными нравами, законами и традициями, о которых ничего не рассказывали в школе… Неожиданно для самого себя Александр влюбляется в молодую дворянку, живущую наложниц�ей при опальном боярине. Романов не может позволить жестокому сластолюбцу окончательно сломать беззащитную невольницу. Но как помочь девушке, будучи самому незваным гостем эпохи Петра Первого? К тому же выясняется, что и пленница вовсе не та, за кого её все принимали…



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