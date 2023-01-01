Ловушка советов. Главная книга по коучингу. Майкл Бенгей Стейнер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Шарль де Голль говорил: «Десять заповедей потому так лаконичны и понятны, что были написаны без помощи советников и экспертов».

Да, мы не любим, когда окружающие вмешиваются в �наши дела. Но в то же время довольно часто нуждаемся в помощи или хорошем совете. А как быть, если совета ждут от нас? А если так и тянет дать совет? Где баланс между назойливостью и востребованностью?

Именно для этих случаев мировой эксперт по коучингу Майкл Бенгей Стейнер написал книгу «Ловушка советов». А мы сделали ее саммари, оставив актуальные, важные и уместные советы автора.



Ловушка советов слушать на видеосервисе Wink.