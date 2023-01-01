WinkАудиокнигиЛовушка советов. Главная книга по коучингу. Майкл Бенгей Стейнер. Ключевые идеи книги
Ловушка советов. Главная книга по коучингу. Майкл Бенгей Стейнер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие26 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Шарль де Голль говорил: «Десять заповедей потому так лаконичны и понятны, что были написаны без помощи советников и экспертов».
Да, мы не любим, когда окружающие вмешиваются в �наши дела. Но в то же время довольно часто нуждаемся в помощи или хорошем совете. А как быть, если совета ждут от нас? А если так и тянет дать совет? Где баланс между назойливостью и востребованностью?
Именно для этих случаев мировой эксперт по коучингу Майкл Бенгей Стейнер написал книгу «Ловушка советов». А мы сделали ее саммари, оставив актуальные, важные и уместные советы автора.
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