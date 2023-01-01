Ловушка разработки. Как эффективный продакт-менеджмент создает реальную ценность. Мелисса Перри. Ключевые идеи книги
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Ловушка разработки. Как эффективный продакт-менеджмент создает реальную ценность. Мелисса Перри. Ключевые идеи книги

Ловушка разработки. Как эффективный продакт-менеджмент создает реальную ценность. Мелисса Перри. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн31 мин16+

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Сюжет

Эффективный продакт-менеджер — человек, который руководит командой, создающей продукты — инновационные, сложные, поражающие воображение пользователей. Он придумывает функционал, ставит задачи перед дизайнерами и разработчиками. Это так… но не совсем. Потому что с таким подходом продуктовые команды часто попадают в ловушку разработки: трудятся не покладая рук, выпускают классный, многофункциональный продукт, который в итоге оказывается невостребованным на рынке.Почему так случается и как этого избежать?

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