Ловушка разработки. Как эффективный продакт-менеджмент создает реальную ценность. Мелисса Перри. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эффективный продакт-менеджер — человек, который руководит командой, создающей продукты — инновационные, сложные, поражающие воображение пользователей. Он придумывает функционал, ставит задачи перед дизайнерами и разработчиками. Это так… но не совсем. Потому что с таким подходом продуктовые команды часто попадают в ловушку разработки: трудятся не покладая рук, выпускают классный, многофункциональный продукт, который в итоге оказывается невостребованным на рынке.Почему так случается и как этого избежать?





Ловушка разработки слушать на видеосервисе Wink.