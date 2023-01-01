Ловушка некомпетентности. Почему непрофессиональные мужчины становятся лидерами и как это исправить. Томас Чаморро-Премузик (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после её покупки. Как отличить харизматика от эгоистичного и заносчивого и нарцисса? Почему некомпетентные мужчины так легко занимают лидерские позиции? И почему же профессионалы, особенно женщины, так трудно продвигаются по карьерной лестнице? Своими провокационными вопросами автор книги «Ловушка некомпетентности» меняет сформированное представление о человеке, ведущем команду к победе. Томас Чаморро-Премузик – профессор психологии бизнеса в Университетском колледже Лондона. Он заставляет читателя задуматься, какие именно качества нужны руководителю и действительно приносят пользу бизнесу. Автор рассказывает: –о темной стороне харизмы; –в чем разница между компетентностью и уверенностью; –почему нарциссы чаще становятся лидерами; –каковы издержки самонадеянности, а также о новых методах оценки лидерского потенциала. Слушая эту книгу и анализируя свой опыт в работе, HR-директора и собственники бизнеса заново переоценивают критерии, которые традиционно предъявляются управленцу.



Ловушка некомпетентности слушать на видеосервисе Wink.