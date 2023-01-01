Ловушка для дембеля. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

После армии Николай вернулся в родную деревню, где его ждала влюбленная в него девушка Валентина. Их роман развивался бурно до того момента, как Валентина объявила Николаю, что беременна. Валентина предложила пожениться, однако, Николай заявил, что ничего Валентине «не обещал». Валентина была возмущена: она ведь ждала Николая из армии, и он признавался ей в любви. К тому же, в деревне все на виду, и беременность Валентины не скроешь. Мать Николая Людмила Ивановна случайно узнала о беременности Валентины и тоже стала настаивать на скорой свадьбе. Николай негодовал: его заманили в ловушку! Он не успел осмотреться после армии, а его уже заставляют жениться. Чтобы забыть историю с Валентиной, Николай спешно завел роман с новой соседкой Катей, которая приехала погостить к своей тете. Валентине же Николай предложил сделать аборт. Валентина категорически отказалась. Но когда она узнала об отношениях Николая и Кати, то заявила Николаю, что немедленно избавится от ребенка, чтобы не рожать от такого гуляки и труса. Заявление Валентины, что Николай никогда ни на ком не женится, потому что он не мужик, Николай воспринял, как руководство к действию. Он тотчас же сделал Кате предложение, которое та приняла. Однако, вскоре Катя призналась Николаю, что ждет ребенка от бывшего жениха Олега. Олег, когда узнал о ее беременности, бросил ее, просил сделать аборт, а потом попытался так же скоропалительно жениться на другой. Николай как бы увидел себя со стороны. И ему стало стыдно за все, что он причинил Валентине. Но он не отказался от женитьбы на Кате. Однако накануне похода в ЗАГС она уехала из деревни. Из Катиного прощального письма Николай узнал, что Катя уехала с Олегом. Они помирились. Катя писала, что из их романа все равно ничего бы не получилось. Катя просто пыталась с Николаем забыть Олега, а Николай пытался оправдаться перед самим собой за историю с Валентиной. К счастью, мать Николая тайно уговорила Валентину не делать аборт. И Николай приложил все силы, чтобы вернуть Валентину.



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