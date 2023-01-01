Ловушка для дембеля. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ловушка для дембеля. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ловушка для дембеля. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

Сюжет

После армии Николай вернулся в родную деревню, где его ждала влюбленная в него девушка Валентина. Их роман развивался бурно до того момента, как Валентина объявила Николаю, что беременна. Валентина предложила пожениться, однако, Николай заявил, что ничего Валентине «не обещал». Валентина была возмущена: она ведь ждала Николая из армии, и он признавался ей в любви. К тому же, в деревне все на виду, и беременность Валентины не скроешь. Мать Николая Людмила Ивановна случайно узнала о беременности Валентины и тоже стала настаивать на скорой свадьбе. Николай негодовал: его заманили в ловушку! Он не успел осмотреться после армии, а его уже заставляют жениться. Чтобы забыть историю с Валентиной, Николай спешно завел роман с новой соседкой Катей, которая приехала погостить к своей тете. Валентине же Николай предложил сделать аборт. Валентина категорически отказалась. Но когда она узнала об отношениях Николая и Кати, то заявила Николаю, что немедленно избавится от ребенка, чтобы не рожать от такого гуляки и труса. Заявление Валентины, что Николай никогда ни на ком не женится, потому что он не мужик, Николай воспринял, как руководство к действию. Он тотчас же сделал Кате предложение, которое та приняла. Однако, вскоре Катя призналась Николаю, что ждет ребенка от бывшего жениха Олега. Олег, когда узнал о ее беременности, бросил ее, просил сделать аборт, а потом попытался так же скоропалительно жениться на другой. Николай как бы увидел себя со стороны. И ему стало стыдно за все, что он причинил Валентине. Но он не отказался от женитьбы на Кате. Однако накануне похода в ЗАГС она уехала из деревни. Из Катиного прощального письма Николай узнал, что Катя уехала с Олегом. Они помирились. Катя писала, что из их романа все равно ничего бы не получилось. Катя просто пыталась с Николаем забыть Олега, а Николай пытался оправдаться перед самим собой за историю с Валентиной. К счастью, мать Николая тайно уговорила Валентину не делать аборт. И Николай приложил все силы, чтобы вернуть Валентину.

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