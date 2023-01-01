Ловушка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Жанна Хорошева хочет, чтобы ее сын Юрий поступил на архитектурный факультет политехнического института, который много лет тому назад окончила она сама. Муж Жанны, Виктор, категорически против того, чтобы Жанна помогала сыну с поступлением, он хочет вырастить из Юрия мужчину. В институте Жанна встречает Леонида Бондаренко, с которым у нее когда-то был роман. Теперь Леонид стал деканом. Они вспоминают прошлое, и Жанна теряет голову. Опомнившись, она не знает, как поступить, опасаясь, что Леонид завалит ее сына Юрия на вступительных экзаменах. Юрий знакомит мать со своей девушкой Маргаритой. Жанна недовольна: Юрию надо заниматься, а не романы крутить. Юрий заявляет, что не хочет поступать ни в какой институт. Вспомнив, что оставила у Леонида свой браслет, Жанна идет к нему и видит выходящую из его квартиры Маргариту. Жанна заявляет Леониду, что между ними все кончено, и убегает. Она в ужасе – мало того, что Леонид, который клялся ей в любви, водит к себе молоденьких студенток, так еще одной из этих студенток оказалась девушка Юрия. Когда Жанна дома пытается предостеречь сына насчет Маргариты, Юрий в ответ рассказывает, что Рита – дочь Леонида, а он видел, как мать разговаривала с Леонидом на улице и понял, что они любовники. Этот разговор слышит муж Жанны. Он обвиняет ее в измене и уходит из дома. На следующий день уезжает и Юрий. Жанна не может дозвониться сыну и, чтобы найти его, приходит к Леониду, чтобы поговорить с его дочерью. Маргарита сообщает, что Юрий завербовался разнорабочим в геологоразведочную партию. Жанна встречает свой день рождения в полном одиночестве. Юрий поздравляет ее по телефону. Приходит Виктор, дарит Жанне цветы. Она надеется, что муж останется, но он уходит.



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