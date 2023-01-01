Ловец огней на звездном поле. Чарльз Мартин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Пронзительная история о поиске себя, рыбалке, отцах, сыновьях и бейсболе. В этом романе рассказывается история двух сирот: одному из них, Чейзу Уокеру, повезло больше, и после череды приемных семей он, наконец, обрел любящего отца в лице дяди Уилли; другой же, малыш Бадди, пережил в детстве нечто ужасное, и теперь не говорит. Чейзом движет сострадание и желание помочь ребенку – он берется разыскать его родителей, а заодно открывает несколько фамильных секретов и погружается в историю семьи вплоть до 19 века… Эта лёгкая, трогательная и увлекательная книга касается самых сложных и серьёзных тем, а живые и обаятельные персонажи станут вашими друзьями.



Ловец огней на звездном поле слушать на видеосервисе Wink.