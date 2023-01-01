Ловец душ и навья невеста. Ольга Алексеевна Ярошинская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Прекрасная незнакомка на пороге дома… Приятный сюрприз? Возможно. Вот только в глазах ее тайны, за спиной тьма, а тень ее– сама смерть. Ловец душ знает, что после смерти жизнь только начинается. Но переходить на ту сторону грани не спешит. Однако с появлением новой помощницы его то и дело пытаю�тся убить. Она строптива, опасна и, кажется, не слишком-то высокого о нем мнения. Уволить ее? Ни за что. Ведь рядом с ней он по-настоящему жив.



Ловец душ и навья невеста слушать на видеосервисе Wink.