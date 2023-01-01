Ловец бабочек. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ловец бабочек. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ловец бабочек. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство29 мин16+

О книге

Талантливый хирург Григорий Орлов не знал, что такое любовь. Все отношения с женщинами строил исключительно в соответствии со своими физиологическими потребностями. Недавно в родной город вернулся бывший однокурсник Григория Сергей и стал начальником Григория. Спустя короткое время Григорий познакомился и с супругой Сергея Ларисой. Наметанным глазом он определил, что Лариса не против небольшой интрижки за спиной у мужа. Григорий собирался воспользоваться случаем, но когда Лариса была у него в гостях, произошло непредвиденное. К нему пришел Сергей, чтобы поговорить «за жизнь». Увидев жену у Григория в романтической обстановке, Сергей все понял. Мужчины поссорились. Григорий испугался, что Сергей решит его уволить, однако в одночасье хирурга такого уровня Сергею было не найти. Ему пришлось смириться с тем, что Григорий остался в больнице. Сергей объяснил ему, что Григорий «ловец бабочек» и женщины для него – мотыльки, которые летят на огонь, чтобы погибнуть. А между тем, в больницу на практику приехала дочь Сергея и Ларисы Татьяна. Девушка сразу оценила талант Григория. Григорий быстро понял, что впервые к представительнице противоположного пола испытывает не вожделение, а нежность. Вскоре Татьяна призналась Григорию в любви. Но ее признание окончательно выбило его из колеи. Он попросил Татьяну забыть о признании. Между тем, в семье Сергея и Ларисы продолжилось выяснение отношений. Лариса решила уйти из семьи. Сергей попал в больницу с сердечным приступом. Григорий начал его выхаживать. Сергей рассказал ему о том, что испытывает к жене: она была единственной в его жизни, но как это объяснить супруге, он не знал. Григорий пришел к Ларисе и поговорил с ней, постаравшись донести до нее слова Сергея. Вскоре Татьяна уехала, Григорий пришел в уныние и, в конце-концов, объяснил Сергею, какие чувства испытывает к его дочери. Сергей сначала отказался его понимать, но вскоре сумел оценить чувства Григория к Татьяне и дал ему адрес своей дочери. Григорий поехал к Татьяне, которая была рада его увидеть.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
29 мин / 00:29

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