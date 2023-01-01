Ловелас с лампасами. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Мария вместе со своей подругой Татьяной работали медсестрами в больнице. Не так давно к ним на уколы начал ходить Олег Малов, представившийся генералом в отставке. Марии, в одиночку растящей дочь, понравился Олег. Симпатия оказалась взаимной. Однако обрадованную Марию огорошила подруга, которая заявила, что Олег оказывает и ей знаки внимания. Мария была готова бороться за Олега. Вскоре подруги договорились, что, если «генерал» выберет кого-то из них, вторая просто смирится с этим выбором. Мария пригласила Олега на свой день рождения. У каждой из подруг был свой ключик к сердцу мужчины: у Марии – пироги, у Татьяны – стройные ноги. Однако ни ту, ни другую Олег не выбрал. На дне рождения ему стало плохо, и он попал в больницу. Мария и Татьяна начали усиленно ухаживать за ним. Спустя короткое время, Мария узнала, что Олега выписывают из больницы. Она примчалась к нему и увидела, что ему помогает Татьяна. Вместе они и ушли из палаты. Мария решила, что проиграла. Не в силах видеть счастливую соперницу, она даже решила уволиться. Но спустя короткое время Олег позвонил ей и назначил встречу. Оказалось, что Татьяна ему вовсе не нравится, а вот Марию он никак не мог забыть. Она пригласила его к себе, быстро согласившись на серьезные отношения. Мария уже мечтала о том, как станет «генеральшей», и начнет новую жизнь, в которой не будет одиночества и безденежья. Не учла Мария только одного, что она совсем не знала человека, за которого собиралась замуж. Олег рассказал о ремонте в своей квартире, и Мария предложила ему переехать к ней. А вскоре одолжила крупную сумму. Придя на работу, она поссорилась с подругой, которая попыталась предупредить ее относительно Олега. Но опасения Татьяны подтвердились, Мария увидела по телевизору сюжет, посвященный брачному аферисту Олегу Малову. Она примчалась домой и поняла, что он обокрал ее. Мария попала в больницу. Ее навещала только Татьяна. Подруги простили друг друга и помирились.



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