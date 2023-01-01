Лорд в серой шинели. Александр Конторович (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Волею случая заброшенный в неведомый мир наш современник не только выжил, но и стал владетельным лордом. Спасителем королевства от очередного мятежа знати. Но, увы, захваченный замок таит в себе жуткие тайны. А его истинные хозяева отнюдь не в восторге от нового обитателя. Не высказывает своего благорасположения и король – все произошло не по его повелению. Признала Сандра и встала рядом, поддерживает его только небольшая горстка Котов. А впереди стоят новые заботы и волнения. Как заслужить любовь окрестного населения? Как привлечь к себе людей? Ибо только страхом перед новым лордом невозможно заслужить преданности. И даже верный Рунный клинок не всегда может выручить в трудную минуту. Остается только память солдата, да опыт прошедших схваток. Мало? Как сказать… © Storysidе



Лорд в серой шинели слушать на видеосервисе Wink.