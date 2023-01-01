Логопедические игры и задания. Наталья Пятибратова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокнига содержит логопедические и дыхательные зарядки на звуки «С», «Л», «Ш» и «Р», а также много весeлых упражнений, которые сделают занятия малыша интересными и нескучными. Работа с каждым звуком описывается детально и понятно, поэтому заниматься с малышом смогут не только педагоги, но и �родители. Благодаря этим упражнениям ребeнок сможет исправить дефекты произнесения проблемных звуков в необычной игровой форме. Аудиокнига содержит приложение с заданиями в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.



Логопедические игры и задания слушать на видеосервисе Wink.