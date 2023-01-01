Логистика. Искусство управления цепочками поставок. Гордон Сандер,Дэймон Шехтер
Wink
Аудиокниги
Логистика. Искусство управления цепочками поставок. Гордон Сандер,Дэймон Шехтер

Логистика. Искусство управления цепочками поставок. Гордон Сандер,Дэймон Шехтер (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Зарубежная литература292 мин16+

Сюжет

Книга состоит из двух частей. В первой части рассказывается о том, что истоки логистики следует искать в военном искусстве, и история военного дела рассматривается с точки зрения обеспечения ресурсами. Проводится анализ организации снабжения в армиях знаменитых полководцев – Александра Македонского, Наполеона, Веллингтона, а также американских военных операций нашего времени. Вторая часть книги – руководство к действию. В ней описывается разработанный авторами метод «ТУВ – Трехуровневый Взгляд», удобная в применении формула, с помощью которой можно легко и просто оптимизировать логистику современной компании, опираясь на приведенные в книге конкретные примеры.

Логистика слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг