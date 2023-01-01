Логистика. Искусство управления цепочками поставок. Гордон Сандер,Дэймон Шехтер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга состоит из двух частей. В первой части рассказывается о том, что истоки логистики следует искать в военном искусстве, и история военного дела рассматривается с точки зрения обеспечения ресурсами. Проводится анализ организации снабжения в армиях знаменитых полководцев – Александра Македонского, Наполеона, Веллингтона, а также американских военных операций нашего времени. Вторая часть книги – руководство к действию. В ней описывается разработанный авторами метод «ТУВ – Трехуровневый Взгляд», удобная в применении формула, с помощью которой можно легко и просто оптимизировать логистику современной компании, опираясь на приведенные в книге конкретные примеры.



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