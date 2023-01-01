Лицом к лицу. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Скучающая жена успешного бизнесмена Ирина встречает Николая, с которым в юности у нее был роман. Николай говорит, что порвал с успешной карьерой в Москве и решил заняться фермерством. Он предлагает Ирине поехать в деревню с ним. Та воспринимает его предложение, как шутку, но потом задумывается над тем, что, возможно, это именно то, что ей нужно. Ирине надоело бесцельное существование в роскошной квартире, ей кажется, что былая любовь к мужу Михаилу, который теперь говорит только о деньгах, прошла. Вдобавок, по причине бесплодия мужа, они не могут иметь детей. Ирина и Николай становятся любовниками, он настойчиво предлагает ей поехать с ним, расписывая прелести деревенской жизни. Ирина признается мужу, что любит другого, подает на развод и переезжает к Николаю. Вскоре Михаил говорит, что Николай сбежал из Москвы, потому что у него были крупные нелады с законом. Ирина не хочет верить в это. Но однажды Николай заводит разговор о том, что Ирина вполне может отсудить у мужа часть имущества при разводе. Ее удивляет, что романтичный Николай заговорил о деньгах. Вскоре к нему приезжает его любовница Татьяна из Москвы. Выясняется, что Николай продолжает с ней общаться по телефону и клянется в любви. Татьяна упрекает Николая в предательстве, напоминая, что благодаря ей, он избежал суда. Ирина уходит от Николая и устраивается работать в школу. Она считает, что муж никогда не простит ей измену. Придя домой за вещами, она видит, как Михаил переживает разлуку с ней: он не ходит на работу и пьет. Ирина встречается с ним перед ЗАГСом, где их должны развести. Михаил говорит, что он сам виноват в том, что их семья практически развалилась. Он думал, что Ирине нужно материальное благополучие, а она тосковала по романтике и простым человеческим чувствам. Супруги мирятся, а вскоре муж предлагает Ирине взять из детдома маленькую девочку-сироту.



Лицом к лицу слушать на видеосервисе Wink.