Лицо войны. Алексей Бобл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Война на постъядерной Земле продолжается… Две могущественные корпорации «Ворнет» и «Аутком» оккупировали виртуальное пространство. Корпоративные вооруженные силы сражаются в нем не на жизнь, а на смерть. Денис Ковач, боец спецподразделения, принадлежащего «Ворнет», благодаря технологиям, полученным от таинственного иранца, сумел выжить. Но Дениса снова ждет жестокая схватка. Ведь предательство, как раковая опухоль, поразила жизненно важные центры армии «Ворнет». Денису приходится идти на экстраординарные меры, чтобы разоблачить врага…



Лицо войны слушать на видеосервисе Wink.