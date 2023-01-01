Лишнее счастье. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Бочаров и его жена Юлия долго не могли иметь детей. Несколько лет назад погибли друзья Сергея, оставив сына-подростка Колю. Сергей решил забрать мальчика к себе, Юлю он убедил в том, что Коля заменит им сына. А спустя короткое время Юля узнала, что она беременна. С этого момента жена Сергея изменилась, сначала она была недовольна Колей, а вскоре начала требовать, чтобы муж «куда-нибудь дел» подростка. Сергей решил, что Юля родит и ситуация изменится, появилась Ариша, но жена по-прежнему срывалась на Коле. Психоаналитик объяснил Сергею, что жена под давлением мужа приняла в семью Колю, к тому же сам Сергей все свободное время проводит с мальчиком, забыв о том, что у него есть родная дочь. Однако Сергей решил, что маленькой Аришке он пока ничем не может помочь, мать ей нужнее, и по-прежнему не обращал внимания на младенца. Вскоре Юля поставила условие – или они с Аришей, или Коля, для мальчика она нашла реабилитационный центр. Как бы не было тяжело Сергею, ему пришлось отвести туда Колю. Директора центра Раису Ивановну он предупредил, что скоро заберет мальчика, вот только жену убедит в том, что его надо вернуть. С того дня Сергей окончательно перестал обращать внимание на жену и дочь, все время ходил к Коле. Юля была недовольна, скандалы в семье Бочаровых продолжились. Через некоторое время Сергею позвонили из центра и сообщили, что Коля сбежал. Спустя несколько дней мальчика нашла милиция, но выяснилось, что при себе у Коли была крупная сумма денег. Сергей знал, что в доме есть «заначка», выяснилось, что эти деньги пропали. Жена призналась Сергею в том, что борясь за внимание мужа, она решила отдать мальчику деньги, чтобы он уехал к родным. Рассказав об этом, жена собрала вещи и ушла с ребенком. Сергей забрал Колю из центра, как–то мальчик признался, что знает, где Юля с коляской гуляет. Сергей и Коля отправились к Юле, она как раз гуляла. Сергей начал разговаривать с женой, оба не заметили, как коляска медленно катится к автодороге, Коля бросился спасать ее. И спас, только сам угодил под машину. Когда Коля выписался из больницы, Юля уже с радостью доверила ему Аришу, теперь она была рада, что в их семье есть «старший ребенок».



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