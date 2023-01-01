Лилия между тернами. Галина Чередий (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Единственный, кто может спасти от жестокой расправы, постигшей ее семью. Единственный, кто имеет силы противостоять бешеным Городским Волкам, растерзавшим всех родных и близких. Единственный, кто когда-то давным-давно дарил чувство защиты, сейчас пугает больше, чем преследующие враги. Довери�ться ли разуму, велящему бежать от него, или детской памяти, хранящей светлый образ защитника? Или услышать глупое сердце, шепчущее тихие слова надежды? Содержит ненормативную лексику и жесткие сцены, насилие.Строго 18+.Содержит нецензурную брань.Содержит нецензурную брань.



Лилия между тернами слушать на видеосервисе Wink.