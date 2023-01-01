Лилия между тернами. Галина Чередий
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Лилия между тернами. Галина Чередий

Лилия между тернами. Галина Чередий (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези, Эротика18+

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Сюжет

Единственный, кто может спасти от жестокой расправы, постигшей ее семью. Единственный, кто имеет силы противостоять бешеным Городским Волкам, растерзавшим всех родных и близких. Единственный, кто когда-то давным-давно дарил чувство защиты, сейчас пугает больше, чем преследующие враги. Довериться ли разуму, велящему бежать от него, или детской памяти, хранящей светлый образ защитника? Или услышать глупое сердце, шепчущее тихие слова надежды? Содержит ненормативную лексику и жесткие сцены, насилие.Строго 18+.Содержит нецензурную брань.Содержит нецензурную брань.

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