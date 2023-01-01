WinkАудиокнигиЛиквидаторы. Павел Корнев
Ликвидаторы. Павел Корнев (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Фэнтези100 мин12+
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Сюжет
"Приграничье. Ликвидаторы" – фантастический рассказ Павла Корнева, жанр боевая фантастика. Вырванный из нашего мира провинциальный городок сумел защититься Стужи, но магия легко проходит сквозь любые стены. Она скапливается в укромных уголках, потихоньку изменяет окружающую действительность и порождает чудовищ. Кто зачистит опасные места? Разумеется, бригада ликвидаторов!
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