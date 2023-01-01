Ликвидаторы. Павел Корнев (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

"Приграничье. Ликвидаторы" – фантастический рассказ Павла Корнева, жанр боевая фантастика. Вырванный из нашего мира провинциальный городок сумел защититься Стужи, но магия легко проходит сквозь любые стены. Она скапливается в укромных уголках, потихоньку изменяет окружающую действительность и порождает чудовищ. Кто зачистит опасные места? Разумеется, бригада ликвидаторов!



Ликвидаторы слушать на видеосервисе Wink.