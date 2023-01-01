Ликвидатор. Влад Поляков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И снова Ликвидатор начинает свой путь… Боль, кровь, страх. Боль собственной души, вызванная потерей близких людей. Она не способна исчезнуть иначе, кроме как будучи смытой кровью врагов, причастных к этому. Исполнителей, заказчиков, соучастников… всех. Ну а страх, он прилагается к самому процессу вдумчивой, хорошо спланированной мести. Именно кровь и страх несeт с собой бывший офицер российских спецслужб тому клану итальянской мафии, который оказался виновен в его бедах. Маска итало-американца Антонио ди Маджио помогает ему подобраться к врагам, в том числе и очень высокопоставленным… во второй раз. Второй! Потому как первая попытка закончилась… А вот чем именно – этого он не помнит, ради второго шанса отомстить отдавший память о минувших годах и действиях мистическому существу, взамен отправившему его в собственное прошлое. То, изменить которое в интересах как отправленного, так и самого отправителя.



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