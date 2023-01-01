Лихо одноглазое. None (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Когда рядом с человеком находится Лихо – его начинают преследовать самые разные несчастья. Часто Лихо привязывается к такому человеку и всю жизнь терроризирует его. Тем не менее, согласно русским народным сказкам – человек сам виноват в том, что к нему привязалось Лихо – он слаб, не хочет противостоять повседневным трудностям и ищет помощи у злого духа.



Лихо одноглазое слушать на видеосервисе Wink.