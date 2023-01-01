Лихо. Кирилл Рябов
Wink
Аудиокниги
Лихо. Кирилл Рябов

Лихо. Кирилл Рябов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Современная проза18+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Сборник малой прозы составили две повести и рассказ – это жанры, самые органичные языку и фантазии Кирилла Рябова. В них его изобретательность, искусство построения диалогов, звучащих правдивее, чем в реальной жизни, берут новую, доселе еще не достигнутую высоту. Ужас, таящийся в повседневности, дойдя до предела, оборачивается то гротеском, то хоррором, через которые герои, если их можно таковыми называть, обречены шагать навстречу свету. Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.

Лихо слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг