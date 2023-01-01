Ликбез по обмену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Выйдя на пенсию, Иван Родионович почувствовал себя ненужным и впал в депрессию. Его раздражала активность жены Валентины Павловны, которая и на пенсии нашла себе применение: стала помогать писать курсовые работы и рефераты студентам, и для этого даже купила компьютер. Когда сосед-старшеклассник Гоша попросил Валентину Павловну помочь ему с геометрией, Иван Родионович согласился сделать это вместо нее. Но у него не хватило терпения заниматься с Гошей. После очередной ссоры с женой Иван Родионович ушел жить к дочери Зине. Зина много работала и не могла уделять отцу внимания. Иван Родионович соскучился по жене и пришел к ней мириться. Но Валентина Павловна сказала мужу, что ей понравилось жить одной. Иван Родионович решил давать уроки на дому. На первые заработанные деньги он купил жене подарок и снова пришел к жене мириться. Валентина Павловна простила мужа и призналась, что тоже по нему соскучилась.



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