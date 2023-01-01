Ликбез по обмену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Ликбез по обмену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Ликбез по обмену. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Сюжет

Выйдя на пенсию, Иван Родионович почувствовал себя ненужным и впал в депрессию. Его раздражала активность жены Валентины Павловны, которая и на пенсии нашла себе применение: стала помогать писать курсовые работы и рефераты студентам, и для этого даже купила компьютер. Когда сосед-старшеклассник Гоша попросил Валентину Павловну помочь ему с геометрией, Иван Родионович согласился сделать это вместо нее. Но у него не хватило терпения заниматься с Гошей. После очередной ссоры с женой Иван Родионович ушел жить к дочери Зине. Зина много работала и не могла уделять отцу внимания. Иван Родионович соскучился по жене и пришел к ней мириться. Но Валентина Павловна сказала мужу, что ей понравилось жить одной. Иван Родионович решил давать уроки на дому. На первые заработанные деньги он купил жене подарок и снова пришел к жене мириться. Валентина Павловна простила мужа и призналась, что тоже по нему соскучилась.

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