WinkАудиокнигиЛига перепуганных мужчин. Рекс Стаут
Лига перепуганных мужчин. Рекс Стаут (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Ниро Вулф, страстный коллекционер орхидей, большой гурман, любитель пива и великий сыщик, практически никогда не выходит из дому. Все преступления он распутывает на основе тех фактов, которые собирает Арчи Гудвин, его обаятельный, ироничный помощник с отличной памятью. В результате жестокой шалости соучеников по колледжу Пол Чапин на всю жизнь остался калекой. Прошли годы, и бывшие студенты начинают получать от Чапина стихотворные послания с угрозами. Двое уже погибли, а третий загадочно исчез. Перепуганные мужчины обращаются к Ниро Вулфу с просьбой уберечь их от смертельной опасности…
Лига перепуганных мужчин слушать на видеосервисе Wink.