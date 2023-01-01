Лидеры едят последними. Почему некоторым удается создать сплоченную команду, а другим нет. Саймон Синек. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Представьте себе мир, где каждый человек просыпается и с воодушевлением идет на работу, весь день чувствует себя значимым и ценным и возвращается домой, испытывая удовлетворение. Это не фантастика. В книге «Лидеры едят последними» Саймон Синек анализирует приемы, которые позволяют великим лидерам создавать такую среду в своих организациях. Он находит много подобных примеров. Офицеры морской пехоты, которые часто жертвуют не только своим местом за столом, но и жизнью ради своих подчиненных. Руководители крупного бизнеса и правительства, которые защищают свои компании и страны, пренебрегая личными интересами. Их действия продиктованы древним биологическим механизмом, который позволил Homo Sapiens стать самым успешным видом на Земле. Этот механизм — способность к сотрудничеству.



Лидеры едят последними слушать на видеосервисе Wink.