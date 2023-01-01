Лидерство в карьере и личной жизни. Как преуспеть в новой реальности. Валерий Чичканов,Ольга Апреликова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Авторы совместно с экспертами разбираются в природе лидерства, в том, какие навыки нужны современному лидеру и как не потерять баланс между карьерой и другими сферами жизни.



Лидерство в карьере и личной жизни слушать на видеосервисе Wink.