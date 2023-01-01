Лида навсегда. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Прошло сорок дней, как Николай похоронил жену. Неожиданно к нему зашла близкая подруга жены Катя и заявила, что Лида перед смертью оставила ей и Николаю письмо. В прощальном письме Лида настоятельно советовала Николаю и Кате пожениться. Подобная «забота» бывшей жены возмутила Николая: при жизни она им командовала, и после смерти вздумала «порулить»! Выставив Катю, Николай начал устраивать личную жизнь без оглядки на унизительное, как ему казалось, завещание Лиды. Несмотря на небольшой срок со дня похорон жены, Николай поселил у себя Тамару, на которую давно заглядывался. И с той минуты Николая стали преследовать видения. Ему постоянно мерещилась покойная жена. По настоянию Тамары, Николай избавился от всех личных вещей Лиды. Сложнее было избавиться от письма-завещания: ведь оно находилось у Кати. Николай проник в квартиру Кати и вместо письма обнаружил там переписку и фотографии Лиды с другим мужчиной. Николая охватил гнев: оказывается, Лида не только им руководила, но еще и изменяла ему с неким Виктором! На все расспросы Катя отвечала, что Лида любила и его и Виктора, но выбрала Николая. Но Николаю захотелось подробностей: ведь он столько лет был рогоносцем, посмешищем! Николай разыскал Виктора и потребовал разъяснений. Возмущенный Виктор объяснил Николаю, что это ему надо обижаться на судьбу. Ведь Виктор так любил Лиду, но она предпочла остаться с мужем, который, как ей казалось, нуждался в ее опеке. Тревожилась Лида и о сыне, не хотела разлучать его с Николаем. Лида вовсе не была «гулящей», они с Виктором даже не были близки. После откровений Виктора Николай взглянул на прожитые с Лидой годы по-другому. В том, что они с Лидой не слишком хорошо «ладили», есть и его, Николая, вина. После того, как Николай повинился перед могилой жены на кладбище, видения перестали его беспокоить. А еще ему пришлось признать, что Лида в который раз оказалась права: Катя, как женщина, ему гораздо ближе, чем злобная и корыстная Тамара.



Лида навсегда слушать на видеосервисе Wink.