Личный страж травницы. Ольга Корк (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Хотела ли я когда-нибудь перенестись в чужой мир? Нет! А оказаться на ледяной тропе в горах в одном только костюме ведуньи? Тем более нет! Но пришлось приспосабливаться, имея лишь справочник по лекарственным травам и огромное желание жить. Покинуть гору, найти заброшенный домик… Постойте-ка, п�очему моя книга вдруг заговорила? И откуда целая толпа клиентов, утверждающих, что я травница? А этот раздражающий меня Страж, которого то и дело приходится лечить, кто он вообще такой?!



Личный страж травницы слушать на видеосервисе Wink.