Личный шофер. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Личный шофер. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Личный шофер. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство31 мин16+

Сюжет

Илья Забелин работает личным шофёром у коммерсантки Риммы Ионцевой. Их отношения уже давно переросли из чисто служебных в личные. Илья и Римма – стали любовниками. Всё осложняется тем, что четырнадцатилетний сын Риммы, Дима, недолюбливает Илью и считает его альфонсом. В конце концов, отношения Ильи и Риммы серьёзно портятся, и Илья решает подыскать себе другую работу. Помыкавшись некоторое время и везде получая отказы, он однажды узнаёт от Димы, что это Римма везде звонит и рассказывает про Илью разные небылицы, чтобы его не взяли на работу. Она совсем не хочет, чтобы он от неё уходил. В то же время, она не может относиться к Илье никак иначе, кроме как к своей вещи. Илью это по-настоящему злит. После очередной ссоры, он уходит от Риммы и живёт отдельно, пытаясь найти другую работу. Неожиданно, к нему приходит Дима и заявляет, что тоже ушёл из дома – ему надоело, что мать привыкла контролировать каждый шаг всех, кто её окружает. Илья и Дима живут в съёмной квартире. Дима всё больше и больше привязывается к Илье. Неожиданно приходит Римма и требует, чтобы Дима вернулся домой. Илья уговаривает Диму подчиниться требованию матери. Дима собирает вещи и уходит. Через некоторое время, Илье звонит Римма и сообщает, что Дима исчез, и его поиски ничего не дают. Но вскоре выясняется, что Дима находится у своего отца и бывшего мужа Риммы, Василия Ионцева, который требует, чтобы Римма вернула ему деньги, которые когда-то «забыла» ему отдать после продажи их квартиы, купленной до развода. Римма отдаёт требуемую сумму, и Василий отпускает Диму. Илья, Римма и Дима встречаются в квартире Риммы и понимают, что они-то как раз и есть настоящая семья и только вместе им хорошо.

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