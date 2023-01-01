Личный паноптикум. Приключения Руднева. Евгения Якушина (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Зло умеет принимать причудливые формы, а грань между мистикой и безумной фантазией тонка и опасна. Стоит лишь слегка преступить её, и экспонаты личных паноптикумов обретают жизнь, а ночные кошмары превращаются в жестокую реальность. Существует ли способ укротить демонов, вырвавшихся из перс�онального ада, и какова цена победы над ними? Искать ответы на эти вопросы Рудневу и его друзьям предстоит и в светском салоне, и в театральном закулисье, и в воровском притоне. Однако, местонахождение истины иногда бывает совсем неочевидным.



Личный паноптикум слушать на видеосервисе Wink.