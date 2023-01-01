Лгунья-колдунья. Анна Ольховская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Зеленоглазая красотка Лена Осина и семь ее друзей, вдоволь повеселившиеся на лучших курортах мира, решили побродить по Кольскому полуострову – полюбоваться на суровую красоту полудикого края и с местными знахарями познакомиться. Ну и конечно, попасть на остров Колдун, о котором ходит масса �мрачных легенд. Ребята не верят в легенды – ровно до тех пор, пока двое из них не нарушают запрет и не вывозят кое-что из заповедного места. В ту же ночь одного из смельчаков – причем самого красивого – зверски убивают, а жизнь остальных по возвращении домой превращается в ад…



Лгунья-колдунья слушать на видеосервисе Wink.