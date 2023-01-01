Лейилин. Меня просто нет. Катерина Полянская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Меня зовут Лейилин, как и еще сотни девушек Эстергарда, и… меня просто нет. Нас всех нет. Мы – тени, собственность самовлюбленных богатых наследниц, их самые ненадежные служанки и самые преданные враги. Мы выглядим как они, носим их платья, чувствуем то же самое. Но, в отличие от них, мы всегда помним, что все это не по-настоящему. Лично я принадлежу дочери первого министра. И пока моя госпожа выбирает наряд для выпускного и готовится сквозь миры отправиться в Арнеар, где надеется получить предложение руки и сердца от местного короля, я пытаюсь быть как можно менее заметной. Думаете, это история обид и унижений? Нет, это сказка о поиске своего пути, места в жизни… и, наверное, о любви.



Лейилин слушать на видеосервисе Wink.